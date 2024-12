Exército israelense afirma ter interceptado “projétil” disparado do Iêmen

O Exército israelense afirmou nesta segunda-feira (30) que interceptou um “projétil” disparado do Iêmen antes que cruzasse para Israel, onde anteriormente haviam sido ativadas as sirenes de alerta no centro do país.

“Após as sirenes que soaram há pouco no centro de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado pela força aérea antes de cruzar para o território israelense”, asseguraram os militares em um comunicado.

Os serviços de emergência Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha, não reportaram vítimas até o momento.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por um ataque de comandos islamistas do Hamas em solo israelense, os rebeldes huthis do Iêmen têm lançado numerosos ataques contra Israel, afirmando agir em solidariedade com os palestinos.

