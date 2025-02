Exército israelense afirma ter atingido um depósito de armas do Hamas na Síria

O Exército israelense afirmou que realizou um ataque aéreo neste sábado (8) contra um depósito de armas usado pelo grupo militante palestino Hamas no sul da Síria.

“Caças israelenses realizaram um ataque baseado em inteligência contra uma instalação de armazenamento de armas pertencente à organização terrorista Hamas na área de Deir Ali, no sul da Síria”, disse o Exército em comunicado.

“Essas armas (…) tinham a intenção de serem usadas para atacar soldados israelenses”, acrescentou o exército, acusando o Hamas e outros grupos islamistas palestinos de tentar “explorar o território sírio para fins terroristas sob a direção do Irã”.

Os militares israelenses “continuarão desmantelando as capacidades do Hamas em todas as frentes”, acrescentou o comunicado.

Desde 19 de janeiro, Israel e o Hamas realizam uma trégua que permitiu a libertação de 16 reféns israelenses em Gaza, em comparação com várias centenas de palestinos detidos por Israel.

mj/dla/avl/eg/aa