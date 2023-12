Exército israelense afirma que recuperou corpos de dois reféns em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/12/2023 - 16:51 Para compartilhar:

O Exército de Israel anunciou, nesta terça-feira (12), em um comunicado, que recuperou os corpos de dois reféns na Faixa de Gaza durante uma operação militar, no âmbito de sua ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas.

“Durante uma operação em Gaza, os corpos dos reféns Eden Zakaria e [do soldado] Ziv Dado foram encontrados e trazidos a Israel”, afirmaram as forças armadas em um comunicado, sem detalhar quando aconteceu essa operação.

Após uma identificação positiva dos restos mortais, as autoridades informaram suas famílias.

O Exército tinha confirmado anteriormente que o soldado Ziv Dado tinha sido assassinado durante o ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro.

Já Eden Zakaria foi capturada pelo Hamas no festival de música Supernova, perto do kibutz de Reim, nesse mesmo dia.

No ataque do Hamas de 7 de outubro, 1.200 pessoas morreram – sobretudo civis – e 240 foram tomadas como reféns, segundo as autoridades israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre na Faixa de Gaza para “aniquilar” o Hamas que matou pelo menos 18.400 pessoas, civis em sua maioria, segundo o movimento islamista, que governa o território desde 2007.

Segundo o Exército israelense, que nunca publicou uma lista oficial, haveria ainda 135 reféns na Faixa de Gaza, e alguns estariam mortos.

No domingo, o Hamas advertiu que nenhum dos reféns sairia “vivo” se não houvesse negociação e se não respondesse “às exigências” do movimento palestino.

Nesta terça, o braço armado da Jihad Islâmica, outro grupo palestino envolvido na guerra contra Israel, afirmou em um vídeo difundido no Telegram que “o destino dos prisioneiros e dos soldados do inimigo em nossas mãos só pode ser a morte em bombardeios sionistas e tentativas estúpidas de libertação, ou o retorno a suas casas graças a negociações indiretas e a uma troca dentro de um cessar-fogo”.

Uma trégua de 7 dias, entre 24 de novembro e 1º de dezembro, permitiu a libertação de 105 reféns, dos quais 80 foram envolvidos em uma troca por 240 prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Uma declaração do Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, que ajudou a coordenar os esforços de divulgação dos familiares, assinala que Zakaria “foi sequestrada enquanto estava ferida na metade superior de seu corpo” e que seu namorado foi morto durante o ataque.

O Exército disse que, durante a operação para recuperar os corpos, dois soldados “caíram em batalha e outros soldados ficaram feridos”.

