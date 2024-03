Exército israelense afirma que ‘eliminou’ dirigente do Hezbollah no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/03/2024 - 14:21 Para compartilhar:

O Exército israelense anunciou neste domingo (31) que “eliminou” um comandante de uma unidade de mísseis do movimento Hezbollah em um bombardeio no sul do Líbano.

Há quase seis meses, desde o início da guerra em Gaza, há hostilidades quase diárias entre o Exército israelense e o Hezbollah no sul de Líbano.

“Um avião da Força Aérea bombardeou um veículo na área de Kunin, no Líbano, onde estava Ismail Al Zin”, afirmou o Exército, que identificou o membro do movimento libanês como comandante da unidade de mísseis, que, segundo as forças de defesa israelenses, é “responsável” por dezenas de ataques contra Israel.

Uma fonte militar libanesa indicou que “um drone israelense bombardeou um carro na localidade de Kunin e matou a pessoa que estava dentro”, sem dar mais detalhes.

Na sexta-feira, o Exército israelense anunciou que matou Ali Abdel Hassan Naim, subcomandante da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah em um ataque no sul do Líbano. O Hezbollah confirmou sua morte.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, pelo menos 348 pessoas morreram nas hostilidades entre o Exército Israelense e o Hezbollah no Líbano, a maioria combatentes do movimento xiita, mas também pelo menos 68 civis, segundo um balanço da AFP.

Em Israel, milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas por conta da violência que, segundo o Exército, resultou na morte de dez soldados e oito civis.

O movimento xiita Hezbollah é um ator chave na política do Líbano e apoia o movimento islamista palestino Hamas na guerra com Israel em Gaza.

