Exército israelense afirma que ajudará a evacuar bebês de maior hospital de Gaza

O Exército israelense afirmou, neste sábado (11), que ajudará a evacuar bebês do Hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, onde as tropas israelenses e combatentes do movimento islamista Hamas estão travando intensos combates.

“O pessoal do Hospital Al Shifa solicitou nossa ajuda para transferir os bebês da unidade de pediatria para outro hospital mais seguro amanhã”, declarou o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

Pouco antes, médicos do Al Shifa, citados por uma ONG israelense, indicaram que dois bebês prematuros morreram devido à interrupção de seu tratamento por causa de cortes de energia, enquanto outros 37 estavam “em risco real”.

Pessoas que buscaram refúgio nesse hospital, contatadas pela AFP por telefone, disseram que constantemente ouviam tiros, bombardeios aéreos e fogo de artilharia que impediam o deslocamento mesmo dentro do complexo hospitalar.

