As tropas israelenses ainda enfrentam “centenas” de milicianos palestinos do movimento islâmico Hamas que se infiltraram a partir da Faixa de Gaza, afirmou o exército neste sábado (7).

O porta-voz do exército, Richard Hecht, ao ser questionado por jornalistas sobre quantos combatentes penetraram em Israel, respondeu que “centenas” haviam “invadido” o país e acrescentou que “centenas” ainda estão enfrentando as tropas dentro do país.

