Exército filipino encontra caixas-pretas do Hércules C-130 acidentado

As forças de segurança filipinas encontraram as caixas-pretas do avião de transporte militar que caiu no domingo em uma plantação de coqueiros, acidente no qual morreram 52 pessoas, informou o exército nesta terça-feira (6).

Este foi um dos acidentes aéreos mais graves da história do Exército filipino.

O Hércules C-130 transportava 96 pessoas, a maioria jovens recém-formados que apoiariam o combate à insurgência islâmica na ilha de Jolo (sudoeste), quando a aeronave se desviou da pista de pouso, apesar das boas condições climáticas.

Testemunhas e sobreviventes disseram aos investigadores que o avião teve um primeiro contato muito forte com o chão, para depois saltar duas vezes e decolar novamente, explicou o general Corleto Vinluan.

“Foi então que chocou contra uma árvore, segundo o relato dos feridos”, disse à AFP

Cinquenta e duas pessoas, 49 soldados e três civis, morreram quando o avião derrapou e se incendiou, de acordo com o último balanço do Exército filipino.

Os três civis que morreram trabalhavam em uma pedreira próxima ao local do acidente.

Outras 51 pessoas ficaram feridas. A maioria sofreu queimaduras graves por causa da explosão da aeronave.

Os gravadores de voo (conhecidos como caixas-pretas) que foram encontrados serão enviados aos Estados Unidos para serem analisados.

Isso permitirá ouvir as conversas na cabine e determinar as informações-chave, como a velocidade, altura e rumo seguido, para esclarecer as causas do acidente.

O exército afirmou que o avião foi encontrado “em muito bom estado”.

Nas fotos do local do acidente, publicadas pelo exército, é possível ver parte da fuselagem destruída em meio aos coqueiros.

Os aviões Hércules C-130 são muito usados pelo exército no arquipélago das Filipinas para transportar soldados, equipamentos e veículos entre suas diferentes ilhas.

