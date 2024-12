Exército dos EUA faz relatório de ‘voo do Papai Noel’ há 69 anos; entenda

O Papai Noel decolou cedo na véspera de Natal a bordo de seu trenó movido a renas para entregar presentes em todo o mundo, divulgou o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), uma organização militar conjunta dos Estados Unidos e do Canadá na Base da Força Espacial Peterson, em Colorado Springs.

Há 69 anos o centro militar fornece um relatório caprichoso sobre seu monitoramento do trenó do Papai Noel. “O Papai Noel funciona com o espírito natalino, portanto, qualquer possível ação do governo não afetaria sua missão”, disse a Major Jennie Derenzis, da Real Força Aérea Canadense, porta-voz do Norad.

A tradição começou em 1955, quando um anúncio em um jornal de Colorado Springs convidou as crianças a ligar para falar com o Papai Noel. No entanto, inadvertidamente, o anúncio publicou o número de telefone do Comando Continental de Defesa Aérea, um órgão antecessor do Norad.

Naquele ano, um oficial de plantão atendeu às ligações das crianças e garantiu que o Papai Noel, também conhecido como Kris Kringle ou St. Nick, estava fazendo sua ronda de entrega de presentes conforme programado.

Nesta quarta-feira, 25, o site mostrava que 8.186.671.107 presentes foram entregues.