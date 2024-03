Exército dos EUA ataca três instalações huthis no Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/03/2024 - 23:52 Para compartilhar:

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (22) que atacou três instalações de armazenamento subterrâneo usadas pelos rebeldes huthis no Iêmen, responsáveis por ataques contra embarcações no Mar Vermelho.

As forças americanas “realizaram ataques de autodefesa contra três instalações de armazenamento subterrâneas em áreas do Iêmen controladas pelos terroristas huthis, apoiados pelo Irã”, relatou em comunicado o Comando Militar Central para o Oriente Médio (Centcom).

A fonte acrescentou que também foi identificado o lançamento de quatro mísseis balísticos antinavio em direção ao Mar Vermelho, disparados pelos huthis nesta sexta-feira.

“Não houve feridos nem danos relatados pela coalizão dos Estados Unidos ou pelos navios comerciais”, acrescentou o Centcom.

Os huthis iniciaram seus ataques no Golfo de Aden e no Mar Vermelho em novembro, ações que empreenderam para mostrar solidariedade com os palestinos em Gaza.

Eles prometeram atacar navios israelenses, britânicos e americanos, assim como navios com destino aos portos de Israel, interrompendo o tráfego por essa rota comercial estratégica.

