Exército de Israel sinaliza entrada em Gaza ’em breve’

TEL AVIV, 19 OUT (ANSA) – O comandante do Exército do sul de Israel, Yaron Finkelman, declarou nesta quinta-feira (10) que “a batalha está se deslocando para o território do Hamas” em Gaza.

“Esta guerra nos foi imposta por um inimigo implacável que nos infringiu um golpe significativo. Conseguimos pará-lo e bloqueá-lo. Estamos atingindo com golpes duros e a batalha está se deslocando para seu território. Estamos determinados a prevalecer em seu próprio território”, afirmou.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, também disse aos soltados do front sul que a ordem de entrar em Gaza acontecerá em breve.

“Agora veem Gaza de longe, logo verão de dentro. A ordem chegará”, disse. (ANSA).

