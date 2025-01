Exército de Israel intercepta míssil lançado do Iêmen

O Exército de Israel anunciou neste domingo (5) que interceptou um míssil lançado do Iêmen, um disparo reivindicado pelos rebeldes huthis apoiados pelo Irã, antes que entrasse em seu território.

“Após as sirenes que soaram há pouco em Talmei Elazar, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado antes de ingressar no território de Israel”, informou o Exército no aplicativo Telegram, após anunciar, na última sexta-feira, a derrubada de um drone procedente do Iêmen em território israelense.

Os rebeldes iemenitas reivindicaram o ataque pouco depois.

A operação militar teve como alvo “a central elétrica de Orot Rabin, ligada ao inimigo israelense na região sul de Haifa” e foi realizada usando “um míssil balístico hipersônico”, segundo o porta-voz militar huthi Yahya Saree.

Estes rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irã, lançam mísseis e drones contra Israel e contra embarcações no Mar Vermelho e Golfo de Áden, no que consideram uma campanha de solidariedade aos palestinos durante o conflito na Faixa de Gaza.

Neste domingo, a agência de notícias Saba e a rede Al Masirah, controladas pelos rebeldes, relataram “três ataques” atribuídos às forças americanas e britânicas a leste de Sa’ada, um reduto huthi no noroeste do Iêmen.

EUA e Reino Unido não reagiram imediatamente. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores do Irã “condenou veementemente os bombardeios americanos e britânicos” no Iêmen.

bur-lb/dhc/mas/db/lb/yr