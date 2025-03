Exército de Israel diz ter atirado por engano em prédio da Cruz Vermelha em Gaza

O exército israelense admitiu, na noite desta segunda-feira (24), ter atirado contra um prédio da Cruz Vermelha na Faixa de Gaza por engano, pensando ter “identificado suspeitos”, segundo um comunicado.

“Hoje (segunda-feira), mais cedo, forças do exército que operavam em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, atiraram em direção a um prédio depois de identificar suspeitos (…) Após verificar, descobriu-se que o edifício pertencia à Cruz Vermelha, algo que nossas forças desconheciam no momento do incidente”, afirmou o exército, acrescentando que abriria uma investigação.

