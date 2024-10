Exército de Israel diz que matou 2 comandantes do Hezbollah

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 20 OUT (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram neste domingo (20) que mataram pelo menos dois comandantes do grupo xiita Hezbollah.

De acordo com o Exército israelense, um dos membros do movimento eliminado foi Al-Haj Abbas Salama, chefe da Frente Sul do Hezbollah, enquanto o outro líder assassinado foi Ahmad Ali Hussein, responsável de uma unidade de produção de armas estratégicas.

Além dos dois comandantes, as IDF acrescentaram que Rada Abbas Awada, especialista em comunicações do grupo pró-iraniano, também foi morto durante as ofensivas.

Em um comunicado, os militares de Israel afirmaram que realizaram um ataque hoje a um centro de comando do Hezbollah e a um laboratório subterrâneo de produção de armas em Beirute.

Por outro lado, o território israelense foi alvo de cerca de 70 foguetes disparados a partir do Líbano no espaço de apenas três minutos. Alguns dos mísseis foram derrubados, mas outros atingiram o solo e causaram incêndios. (ANSA).