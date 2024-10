Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 OUT (ANSA) – O Comando Interno do Exército de Israel anunciou que os cidadãos podem sair dos abrigos antibombas, após o ataque de mísseis lançado pelo Irã nesta terça-feira (1º). Não há notícias sobre mortos no bombardeio. (ANSA).