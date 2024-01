AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/01/2024 - 17:03 Para compartilhar:

O Exército de Israel anunciou neste sábado que concluiu “o desmantelamento da estrutura militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza” e que irá se concentrar no desmantelamento do movimento islamita palestino no centro e sul daquele território.

“Faremos de outra forma. Isso leva tempo, não existem atalhos na luta contra o terrorismo”, declarou em entrevista coletiva o general Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel.

