Exército de Israel anuncia ter matado comandantes do Hezbollah no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou, neste sábado (noite de sexta, 27, no Brasil), que matou em um ataque aéreo o comandante da unidade de mísseis do Hezbollah no sul do Líbano, seu adjunto e outros chefes do movimento armado próximo do Irã.

Aviões de combate israelenses mataram Mohamed Ali Ismail, apresentado como o comandante dessa unidade, e seu adjunto, Hossein Ahmed Ismail, publicou o Exército no Telegram. “Outros comandantes do Hezbollah e terroristas foram eliminados ao mesmo tempo”, acrescentou.

