Exército de Israel anuncia ataques contra Hezbollah no Líbano

Ansai Ansa 30/11/2024 - 14:01

TEL AVIV, 30 NOV (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram neste sábado (30) que voltaram a realizar bombardeios no Líbano pelo fato de o grupo xiita Hezbollah ter violado o acordo de cessar-fogo.

De acordo com um porta-voz do Exército israelense, os ataques atingiram um veículo no qual os membros do movimento carregavam armas, como mísseis RPG e caixotes de munições.

As IDF também comunicaram que destruíram lançadores de foguetes na região de Sidon e um local que era usado para produzir mísseis.

“Os caças da Força Aérea atacaram infraestruturas militares perto das fronteiras entre a Síria e o Líbano, que foram ativamente utilizadas pelo Hezbollah para transferir armas. O ataque foi realizado após a identificação da transferência, mesmo após o acordo de cessar-fogo”, informaram as IDF.

Os militares israelenses ainda encontraram um armazém de armamentos do Hezbollah escondido dentro de uma mesquita durante verificações no sul do Líbano.

As ofensivas voltaram a acontecer somente três dias depois do início do cessar-fogo entre os envolvidos no conflito. (ANSA).