Exército de Israel afirma que recuperou corpo de refém franco-israelense

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/12/2023 - 7:51

O Exército de Israel afirmou nesta sexta-feira (15) que recuperou o corpo do refém franco-israelense Elya Toledano, sequestrado pelo grupo islamista palestino Hamas nos ataques de 7 de outubro em solo israelense.

“Durante uma operação em Gaza, o corpo de refém Elya Toledano (28) foi recuperado pelas forças especiais do Exército e levado de volta a Israel”, declarou o Exército em comunicado, no qual acrescenta que foi identificado por especialistas forenses.

Elya Toledano, de 28 anos, estava entre os cerca de 240 sequestrados pelos combatentes do Hamas durante os ataques sem precedentes cometidos contra Israel.

O jovem estava em uma rave no deserto junto com sua amiga franco-israelense Mia Shem, que foi liberada durante a breve trégua entre Israel e Hamas no final de novembro.

