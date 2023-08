Exército da Ucrânia afirma que derrubou 28 mísseis e 15 drones russos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2023 - 5:58 Compartilhe

A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira (30) que derrubou 28 mísseis de cruzeiro e 15 drones explosivos russos durante a noite, em um dos maiores ataques aéreos contra o país em várias semanas.

“Vinte e oito mísseis de cruzeiro e 15 drones foram destruídos”, afirma um comunicado da Força Aérea, que cita o lançamento de 44 projéteis por parte das forças russas.

Em uma noite de intensa violência, a Rússia afirmou que destruiu quatro embarcações ucranianas com quase 50 soldados a bordo no Mar Negro e anunciou ter impedido ataques com drones ucranianos contra seu território.

Kiev, capital da Ucrânia, registrou ao menos três explosões por volta das 5H00 locais (23H00 de Brasília, terça-feira).

