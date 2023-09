Exército confirma afastamento de Mauro Cid com salário de R$ 27 mil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 20:06 Compartilhe

O Exército confirmou neste domingo, 10, que o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro Mauro Cid foi afastado da corporação, atendendo um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Apesar disso, ele vai continuar recebendo salário de oficial superior, de R$ 27 mil. A instituição diz que o ex-ajudante de ordens da Presidência vai ficar agregado ao Departamento-Geral do Pessoal sem ocupar cargo.

+Relatório da Abin lista militares da reserva que participaram de atos golpistas

Cid deixou a prisão no Batalhão do Exército em Brasília no último sábado, 9, após a sua delação premiada ter sido homologada por Alexandre de Moraes. Ele foi preso na Operação Venire da Polícia Federal, que investiga a inserção de dados falsos na carteira de vacinação de Jair Bolsonaro.

A expectativa é que sua delação esclareça os inquéritos sobre os ataques às urnas eletrônicas, os atos golpistas, as fraudes no cartão de vacinação do ex-chefe do Executivo e o suposto esquema de venda de joias e presentes entregues a Bolsonaro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias