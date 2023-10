Exército: ‘cerca de 1.500 corpos’ de combatentes do Hamas encontrados em Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 6:34 Compartilhe

Pelo menos 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel e na Faixa de Gaza, informou nesta terça-feira (10) o Exército, que continua bombardeando o enclave palestino em represália ao letal ataque lançado no sábado.

“Cerca de 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel e ao redor da Faixa de Gaza”, declarou o porta-voz militar Richard Hecht à imprensa, acrescentando que as forças de segurança “restauraram mais ou menos o controle da fronteira” com Gaza.

“Desde ontem à noite sabemos que não entrou ninguém”, mas “as infiltrações podem continuar ocorrendo”, disse o porta-voz.

O Exército “quase completou” a evacuação de todas as comunidades ao redor da fronteira, acrescentou Hecht.

O braço armado do movimento islâmico palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançou no sábado uma grande ofensiva que deixou mais de 900 mortos em Israel, incluindo centenas de civis.

Em resposta, Israel realiza um sistemático e destrutivo bombardeio na Faixa de Gaza que causou, até o momento, a morte de pelo menos 687 pessoas, incluindo civis e crianças.

jjm-jd/kir/mas/zm/tt

