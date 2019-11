Exército assina contrato para compra de 32 veículos da Iveco

SÃO PAUO, 6 NOV (ANSA) – O governo brasileiro assinou nesta quarta-feira (6) um contrato para a compra de 32 veículos 4×4 Lince da fabricante italiana Iveco que serão usados pelas Forças Armadas. O contrato, de R$ 67 milhões, prevê a compra dos 32 veículos, com suporte logístico, fabricados na Itália pela Iveco DV com soluções e equipamentos específicos para o Exército brasileiro. Trata-se do primeiro lote do programa Viatura Blindada Multitarefa, Leve Sobre Rodas (VBMT-LR). Os veículos deverão ser entregues em duas etapas, em 2020 e 2021. O embaixador italiano no Brasil, Antonio Bernardini, e o assessor para a Defesa, Leonardo Barone, acompanharam a assinatura do acordo com o General de Brigada Tales Eduardo Areco Villela, diretor de Produção do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército brasileiro, e Humberto Marchioni Spinetti e Vilmar Fistarol, representantes da CNH-Industrial, da qual a Iveco faz parte. Em setembro de 2018, foram vendidos 16 veículos Lince para as forças militares brasileiras, os quais atualmente são usados em operações de segurança no Rio de Janeiro. (ANSA)