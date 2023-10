Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2023 - 12:01 Compartilhe

TEL AVIV, 15 OUT (ANSA) – O Exército de Israel disse neste domingo (15) que nove foguetes foram lançados do território libanês contra o norte do país, onde as sirenes de alerta soaram pela primeira vez.

Segundo os militares, cinco dos mísseis foram interceptados. As tropas israelenses estão agora atingindo o local de origem dos foguetes. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias