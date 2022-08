Da Redação 12/08/2022 - 19:30 Compartilhe

Se você é fã do cárdio, boas notícias: os exercícios aeróbicos podem beneficiar bem mais do que apenas a forma física. Eles também podem ajudar sua memória.

Segundo um estudo liderado pela Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, a massa branca — tecido do cérebro pelo qual as mensagens passam — pode se remodelar quando as pessoas estão ativas. Já nas pessoas sedentárias, ela pode encolher e é mais propensa a se desgastar. Entenda mais com informações do portal “Slice”.

Pesquisa: como os exercícios aeróbicos beneficiam sua memória

Para o estudo, foram analisados 250 indivíduos com mais de 60 anos. Apesar de não terem o costume de praticar atividades físicas, os participantes estudados não apresentavam problemas de saúde adjacentes.

Os indivíduos foram submetidos à ressonância magnética de seus cérebros para avaliar a saúde de suas massas brancas. Então, foram divididos em três grupos: o primeiro grupo fazia exercícios de alongamento e equilíbrio três vezes por semana, o segundo grupo caminhava três vezes por semana durante 40 minutos e o terceiro grupo praticava dança três vezes por semana.

Após seis meses, os participantes retornaram para outra ressonância magnética. Os resultados foram surpreendentes: além de mais saudáveis e ativos, os indivíduos que caminharam e praticaram dança haviam ganhado uma massa branca renovada. Os que caminharam, particularmente, tiveram a melhor performance em testes de memória. Em contrapartida, pessoas do grupo dos exercícios de alongamento e equilíbrio apresentaram a pior saúde cognitiva em comparação com seus colegas de outros grupos.

Mais pesquisas são necessárias para comprovar a ligação entre exercícios aeróbicos e memória afiada. Baseando-se nos resultados, entretanto, é possível concluir que exercitar-se pode trazer benefícios que se estendem também à saúde do cérebro.