Exercício de opções sobre ações movimenta R$ 16,9 bilhões na B3 nesta segunda

O exercício de opções sobre ações movimentou R$ 16,901 bilhões na B3 nesta segunda-feira, 22, dos quais R$ 5,149 bilhões em opções de compra e R$ 11,751 bilhões em opções de venda.

As maiores movimentações foram de opções de compra de Vale ON a R$ 95,24, com R$ 444,599 milhões; BOVAE CI a R$ 110 por cota, com R$ 294,222 milhões em opções de venda; opções de venda de Petrobras PN a R$ 26, com R$ 289,772 milhões; opções de compra de Vale ON a R$ 91,24, com R$ 287,780 milhões; e opções de venda de BOVAE CI a R$ 112 por cota, com R$ 277,019 milhões.

