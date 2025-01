‘Exercício de força e inteligência’, declara Luana Piovani sobre vida de solteira

Luana Piovani, 48, voltou a falar sobre sua vida amorosa. Solteira desde o fim do namoro com Lucas Bittencourt, a famosa comparou a vida sem um parceiro com um “exercício de força e inteligência”.

Enquanto respondia uma série de perguntas dos seguidores pelo Instagram, Piovani aproveitou para esclarecer que não está completamente sozinha. “Com dois filhos que moram comigo e três para administrar, ainda não dá para sentir que não está tudo compartilhado”, afirmou ao ser questionada se “não sentia falta de alguém para compartilhar a vida”.

Recentemente a atriz afirmou que não beijava ninguém há mais de seis meses. “Eu não preciso de ninguém do meu lado para validar”, afirmou na época sobre não ter medo de ficar solteira.