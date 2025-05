"Exemplo de sabedoria e humildade": líderes mundiais se despedem de Mujica

Líderes mundiais destacaram legado de humildade e compromisso do ex-presidente uruguaio. Para governo brasileiro, Mujica é "grande amigo do Brasil"."Grande amigo do Brasil", "velho querido" e "exemplo de sabedoria". O Uruguai e líderes políticos mundiais lamentaram nesta terça-feira (13/05) a morte do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, aos 89 anos, vítima de um câncer.

Desde o anúncio feito pelo presidente uruguaio Yamandú Orsi, que declarou "com profunda dor" o falecimento do carismático ex-guerrilheiro pelo X, líderes mundiais destacaram o legado de humildade e compromisso com a justiça social de Mujica.

"Vamos sentir muito a sua falta, velho querido. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", disse Orsi.

O governo brasileiro expressou "profundo pesar" pela morte do líder uruguaio, "um grande amigo do Brasil".

Mujica foi "um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época", escreveu o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

"Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas", continuou.

O Itamaraty ainda destacou que Mujica recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros, em dezembro do ano passado. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva referiu-se ao uruguaio como "a pessoa mais extraordinária" entre os presidentes com quem conviveu.

Também ex-guerrilheiro, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro — primeiro presidente de esquerda do país — chamou Mujica de "grande revolucionário'. "Adeus, amigo", disse Petro.

Mujica foi um "exemplo para a América Latina e para o mundo inteiro" por sua sabedoria e simplicidade, afirmou a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

Na Venezuela, tanto o regime chavista quando a oposição elogiaram a vida e o trabalho de Mujica.

"Com profundo pesar, transmitimos nossos sentimentos de solidariedade aos companheiros e familiares de José Mujica. Um homem humilde e incansável lutador social, cuja vida foi de luta, enfrentando todas as vicissitudes com fortaleza e dignidade", disse o líder venezuelano Nicolás Maduro.

A oposição venezuelana lamentou a morte de Mujica, mas apontou suas "diferenças" ideológicas.

"Além de nossas profundas diferenças ideológicas, reconhecemos nele um homem que defendeu o valor da democracia sobre as ditaduras", disse em sua conta no X o partido Voluntad Popular, liderado pelo opositor exilado Leopoldo López.

O partido também compartilhou um vídeo com declarações feitas por Mujica, que em 2024 chamou o governo de Maduro de "autoritário".

"A política ganha sentido quando se vive com o coração"

Mujica acreditava em "um mundo melhor", afirmou o presidente espanhol, Pedro Sánchez. "A política ganha sentido quando se vive assim, com o coração", disse ele sobre a vida de Mujica, que no início do ano anunciou que deixaria os tratamentos contra o câncer de esôfago diagnosticado em 2024.

"Toda a América Latina está em luto", declarou o ex-presidente boliviano Evo Morales. "Dói-nos profundamente a partida do meu irmão Pepe Mujica. Sempre me recordo de seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele foi um fervoroso defensor da integração e da Pátria Grande", disse, em alusão ao antigo sonho de integração regional latino-americana.

"Lamento profundamente a partida de José 'Pepe' Mujica", disse o presidente da República Dominicana, Luis Abinader. "Tive a honra de conhecê-lo e aprender com sua sabedoria e humildade", declarou, classificando o uruguaio como um "referência moral e humana".

O ex-presidente argentino Alberto Fernández i descreveu como um exemplo para o mundo da política. "Pepe Mujica foi um exemplo para uma política que banaliza tudo. Um exemplo de austeridade em uma sociedade que recompensa aqueles que acumulam fortunas", escreveu Fernández em sua conta no X, acompanhado de uma imagem dele abraçando o ex-líder uruguaio.

"Pepe Mujica foi um exemplo para uma política que banaliza tudo. Um exemplo de austeridade em uma sociedade que recompensa aqueles que acumulam fortunas", escreveu Fernández em sua conta no X, acompanhado de uma imagem dele abraçando o ex-líder uruguaio.

O líder populista de esquerda Jean-Luc Mélenchon agradeceu a Mujica "por toda a coragem". "Obrigado pela sua lição de vida", disse em homenagem ao ex-presidente, que se tornou conhecido mundialmente por seu estilo de vida simples, e também por aprovar durante seu mandato (2010–2015) leis como a regulação do mercado da maconha no Uruguai e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Mujica viveu até seus últimos dias em sua humilde casa no campo, nos arredores a oeste de Montevidéu, junto de sua esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky.

gq (AFP, ots)