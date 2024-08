Executivos do HSBC saem em reorganização antes do novo CEO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 13:27 Para compartilhar:

Há uma grande reorganização administrativa no HSBC poucos dias antes de um novo CEO assumir formalmente o comando do maior banco da Europa. Nuno Matos, chefe da divisão de Gestão de Fortunas do HSBC, deixará o cargo em 30 de setembro, entre uma série de saídas anunciadas em um memorando interno visto pelo The Wall Street Journal.

Sua divisão – que abrange banco de varejo regular e gestão de dinheiro para os ricos – é uma das quatro principais linhas de negócios do HSBC sediado em Londres. Barry O’Byrne, que supervisionou o banco comercial, sucederá Matos.

Matos, um veterano de nove anos no HSBC, foi finalista para o cargo de CEO que estava sendo desocupado por Noel Quinn, que anunciou sua aposentadoria para alcançar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Fonte: Dow Jones Newswires.