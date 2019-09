Executivos da Volks são denunciados por manipular mercado

BERLIM, 24 SET (ANSA) – O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, denunciou nesta terça-feira (24) ex e atuais dirigentes da Volkswagen por “manipulação de mercado”, em um desdobramento do escândalo “dieselgate”, deflagrado em 2015.

Segundo o MP, o CEO Herbert Diess, seu antecessor, Martin Winterkorn, e o presidente do conselho de vigilância da empresa, Dieter Pötsch, “informaram deliberadamente com atraso” sobre os riscos do dieselgate para os investidores.

Em um comunicado, o Ministério Público diz que a Volkswagen demorou para informar “relevantes obrigações de pagamento, na casa dos bilhões”, resultantes da descoberta de que a montadora fraudava testes ecológicos em veículos com motores a diesel nos Estados Unidos e na União Europeia.

Com isso, a empresa teria influenciado “ilegalmente” a cotação de suas ações no mercado financeiro. O MP alega que Winterkorn tinha “plena consciência” do caso ao menos a partir de maio de 2015, enquanto Pötsch e Diess ficaram sabendo no mínimo em junho e julho seguintes, respectivamente. O “dieselgate” estourou apenas em setembro.

Em um email divulgado pela Bloomberg, a integrante do conselho de assuntos legais da Volkswagen, Hiltrud Dorothea Werner, diz que as acusações são “infundadas” e que a empresa “investigou esse tema meticulosamente por quatro anos”. (ANSA)