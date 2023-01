Executivos da Americanas venderam quase R$212 mi em ações da empresa no 2º semestre de 2022

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/01/2023 - 17:03 Compartilhe





Por Tatiana Bautzer e Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) – Executivos da Americanas venderam quase 212 milhões de reais em ações da companhia durante o segundo semestre do ano passado, segundo cálculos da Reuters com base em informações divulgadas pela empresa ao mercado ao longo do período.

Os acionistas controladores e membros do conselho de administração da rede de varejo, que na quarta-feira revelou problemas contábeis de 20 bilhões de reais que levaram a um tombo de quase 80% no valor das ações da companhia, não venderam volumes relevantes de ações entre julho e o final de setembro.





A Americanas anunciou em 19 de agosto a troca do comando da companhia, com o ex presidente-executivo Miguel Gutierrez sendo substituído a partir do início deste ano por Sergio Rial, que renunciou na quarta-feira junto com a revelação dos problemas contábeis.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias