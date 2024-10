Executivo do Google responsável por busca e publicidade deixa cargo após 4 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 17:06 Para compartilhar:

Prabhakar Raghavan, o executivo do Google responsável pela ferramenta de busca e produtos de publicidade, está deixando o cargo após um período de quatro anos na liderança do principal negócio lucrativo da empresa. Ele será substituído por Nick Fox, um executivo do Google que já atuou na equipe de busca.

Raghavan terá um novo papel como chefe de tecnologia do Google, trabalhando ao lado do CEO Sundar Pichai.

A mudança ocorre em um momento em que o Google enfrenta uma pressão sobre sua ferramenta de busca por parte dos tribunais e de produtos de inteligência artificial, como o ChatGPT.

Espera-se que a publicidade em buscas tenha uma queda de 50% nos EUA em 2025 pela primeira vez em mais de uma década, de acordo com a firma de pesquisa eMarketer.

Raghavan supervisionou uma ampla gama de produtos além de busca e publicidade, incluindo o assistente virtual do Google, mapas, comércio e serviços de pagamento. Fonte: Dow Jones Newswires