Executivo chinês demonstra interesse em investir e recuperação de pasto no Brasil

São Paulo, 11 – O Grupo Citic, da China, demonstrou interesse em investir na recuperação de pastagens degradadas no Brasil, além dos setores de produtos químicos, fertilizantes e armazenamento. A informação foi divulgada na terça-feira, em nota, pelo Ministério da Agricultura brasileiro, após reunião do ministro Carlos Fávaro e do presidente do Grupo, Hexin Zhu, entre outros representantes chineses.

Conforme a nota, Fávaro apresentou o programa de recuperação de pastagens degradadas do País, que pretende recuperar 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade para aumentar a produção agropecuária e, ao mesmo tempo, sequestrar carbono, mantendo 66% do território brasileiro preservado.

Zhu considerou interessante a iniciativa e disse que a empresa pretende avançar na parceria com o Brasil, aproveitando “o momento favorável de estabilidade política e econômica proporcionado pelo presidente Lula”, disse, na nota. “Por isso buscamos o apoio do ministério para aumentar ainda mais os investimentos no País.”

Uma subsidiária do grupo já investe, desde 2017, no setor de sementes na região de Ribeirão Preto (SP).

