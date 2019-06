Executivo-chefe do Facebook apoia legislação sobre privacidade

O executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, manifestou nesta quarta-feira apoio à legislação federal sobre privacidade e maior regulação da política de anúncios. Em evento no Colorado, porém, ele avaliou que os governos têm sido muito lentos para lidar com os problemas mais complexos da internet.

Zuckerberg afirmou que o Facebook atua com rapidez contra problemas como informações falsas e como aperfeiçoar o monitoramento de conteúdo online. “Regulação e um processo democrático robusto são o melhor meio de lidar com algumas dessas questões, mas também não iremos esperar para ver essas coisas acontecerem”, disse ele.

As declarações foram dadas horas após a Casa Branca lançar críticas à conduta das companhias do Vale do Silício e convocar uma reunião em 11 de julho para discutir a responsabilidade das plataformas online. O presidente americano, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira sua visão de que o Facebook e outras gigantes do setor de tecnologia têm um viés contra ele e seus partidários, o que as companhias negam. Fonte: Dow Jones Newswires.