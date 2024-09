Executiva do TikTok dá dicas para você bombar na plataforma; confira

Alessandro Martinsi Alessandro Martins https://istoe.com.br/autor/alessandro-martins/ 27/09/2024 - 12:10 Para compartilhar:

*De Punta del Este, Uruguai

Se tornar um influenciador de sucesso é um verdadeiro desafio e também o sonho de uma geração. Em um ambiente altamente competitivo, quase toda vantagem é valida para se destacar.

Durante palestra no Gramado Summit Punta del Este, Gabriela Comazzetto, que comanda a operação de negócios do TikTok na América Latina, deu dicas sobre as melhores práticas para fazer seus números subirem na plataforma. Confira:

A regra dos 3 segundos

Na era do imediatismo, quem conquistar a atenção do público primeiro, é premiado com o engajamento. A executiva explica:

“As pessoas têm o ‘dedo nervoso’. Se o conteúdo não tem impacto no primeiro momento, ela vai pular para o próximo vídeo. Por isso é essencial conquistar a atenção do espectador nos primeiros 3 segundos. Traga o final da mensagem para o começo”

Interação é essencial

Ignorar o seu público pode parecer ‘cool’, mas não é. Cada comentário é uma oportunidade de interagir e criar um vínculo com a sua comunidade:

“Estamos na era da participação. Quando as pessoas comentarem no seu vídeo, responda, interaja, faça parte daquela conversa e prenda a atenção do seu público”

O uso de enquetes e duetos também contribuem para mais interação e, consequentemente, mais alcance para o seu vídeo.

Uso de Hashtags

Não é segredo que o uso de hashtags ajuda a posicionar o seu conteúdo dentro de categorias. Gabriela explica que, dentro do TikTok, o ideal é complementar as hashtags tradicionais com as exclusivas da rede:

“Se eu estou falando de moda, usar #fashiontok, se eu estou falando de livros #booktok. Quando alguém for buscar por esses termos, vai ter a chance do seu conteúdo ser encontrado”

Frequência faz a diferença

Como qualquer outra profissão, é preciso dedicação para se tornar um influenciador de sucesso. Vídeos diários são ideais, mas não são obrigatórios.

O mais importante é encurtar o espaço de tempo entre suas postagens: faça o que se encaixa na sua rotina, mas não deixe um mês inteiro se passar:

“Quando a comunidade começa acompanhar um conteúdo, ela quer frequência. Não adianta postar um vídeo hoje e outro daqui a um mês”

Legendas e ‘lettering’

Som e músicas são parte essencial do conteúdo do TikTok, mas isso não significa que você deve se esquecer dos textos.

Legendas e letterings são essenciais para deixar o seu conteúdo mais acessível, afinal, não é sempre que os usuários podem assistir um vídeo com som:

“Quando pensamos em uma tela vertical de celular, precisamos imaginar: “Onde está a altura dos olhos?” Na altura dos olhos você pode colocar um texto com o tema do vídeo, é uma maneira de chamar atenção. Use textos, use recursos de voz, aproveite todos os recursos da plataforma”

* O jornalista viajou a convite do Gramado Summit Punta del Este