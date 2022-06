Executiva do PSDB aprova aliança para apoiar Tebet à Presidência

SÃO PAULO, 9 JUN (ANSA) – A Executiva Nacional do PSDB aprovou por 39 votos a favor, seis contra e uma abstenção, em uma reunião em Brasília, o apoio formal do partido à pré-candidatura à Presidência de Simone Tebet (MDB-MS) nesta quinta-feira (9).

Com isso, a sigla se une ao partido da senadora e ao Cidadania para a aliança nas eleições de outubro.





“Tivemos hoje um resultado sólido no sentido de apoiarmos a candidatura da senadora Simone Tebet, com vice do PSDB, para oferecermos ao Brasil um projeto alternativo à polarização.

Milhões de brasileiros esperam uma alternativa para votar em outubro, e nós vamos oferecer um projeto que pense no país, na redução das desigualdades sociais e na geração de empregos”, disse em nota oficial o presidente do PSDB, Bruno Araújo.

Tebet usou sua conta no Twitter para agradecer o apoio dos tucanos, dizendo que recebe “com alegria e imensa honra” a parceria com o PSDB.

“Sabemos da responsabilidade. Estamos prontos. Com coragem e amor, vamos reconstruir o Brasil. Recebo com alegria e imensa honra o apoio do PSDB à nossa candidatura”, postou.

O anúncio do apoio do PSDB ocorre cerca de três semanas depois do ex-governador de São Paulo e vencedor das prévias para a candidatura à Presidência pelo partido, João Doria, anunciar sua desistência.

Na última pesquisa de intenção de votos divulgada pela Quaest, no dia 8 de junho, Tebet aparece com 1% da preferência dos eleitores. Na liderança, está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 46%, seguido pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), com 30%. Considerando apenas os votos válidos, Lula venceria no primeiro turno com quase 53% dos votos. (ANSA).