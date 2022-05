Executiva do MDB reitera pré-candidatura de Simone Tebet ao Planalto; Cidadania endossa senadora

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – A Executiva Nacional do MDB reiterou, em reunião nesta terça-feira, o apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República e recebeu o endosso do Cidadania, outro partido da chamada terceira via.





De acordo com o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), há uma unidade “muito grande” no partido e atualmente 90% dos congressionais da sigla apoiam a pré-candidatura da senadora.

“Acabamos agora uma reunião da nossa Executiva Nacional do MDB com a participação de líderes dos quatro cantos do Brasil, e com depoimentos que nos deixaram entusiasmados com a pré-candidatura da nossa querida Simone Tebet”, disse o deputado a jornalista, considerando que a unidade na legenda declarada nesta terça implica em “mais um passo de consolidação nessa candidatura que agora nos permite conversar com outros partidos”.

“A pré-candidatura da Simone está muito consolidada”, acrescentou o presidente do MDB.

Ainda que algumas lideranças de peso do MDB não estivessem presentes –caso do senador e presidente do partido em Alagoas, Renan Calheiros, e do presidente da sigla no Ceará, Eunício Oliveira– Baleia garantiu que a “esmagadora maioria” apoia Tebet.

MDB, PSDB e Cidadania formaram um grupo para definir um único nome a ser colocado como alternativa aos líderes nas pesquisas: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Inicialmente o grupo contava também com o União Brasil, mas o partido decidiu lançar candidatura própria no decorrer das discussões.

Na segunda-feira, o ex-governador de São Paulo João Doria anunciou a desistência da sua pré-candidatura pelo PSDB, e a cúpula tucana indicou que deve apoiar Tebet.

Logo após a coletiva de Baleia, o Cidadania divulgou nota oficial de sua Executiva Nacional entitulada “Nasce a candidatura única do centro democrático”.

“Com Simone Tebet, MDB, PSDB e Cidadania dão um passo concreto na direção da manutenção da democracia com um programa comum: projetar o Brasil do Século XXI”, diz a nota, assinada pelo presidente da Executiva do Cidadania, Roberto Freire.