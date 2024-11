Execução no aeroporto: policiais citados por empresário em delação são afastados

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 12:47 Para compartilhar:

A Polícia Civil de São Paulo afastou os agentes que foram citados pelo empresário Vinícius Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos na sexta-feira, 8, numa delação que ele havia fechado com o Ministério Público.

A informação foi reportada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo site IstoÉ junto à Secretaria estadual da Segurança Pública. De acordo com a pasta, a Corregedoria solicitou as informações da delação de Gritzbach, que foram usadas para determinar o afastamento dos policiais.

Na terça-feira, 12, oito policiais militares já haviam sido afastados no âmbito da mesma investigação, que começou cerca de um mês antes da execução.

Gritzbach era investigado por lavar dinheiro e ordenar o homicídio de dois integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e, no primeiro semestre do ano, fechou um acordo de delação premiada para revelar informações sobre a facção. Acusado de causar um desfalque de R$ 100 milhões às finanças do PCC, o empresário tinha um “prêmio” por sua cabeça.