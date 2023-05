EXCLUSIVO-Ucrânia espera queda das exportações de trigo e milho 2023/24

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 8:28 Compartilhe

Por Pavel Polityuk







KIEV (Reuters) – As exportações de grãos da Ucrânia podem cair para cerca de 26 milhões de toneladas na temporada 2023/24, já que a colheita de grãos reduziu, em grande parte devido à invasão da Rússia, disse um alto funcionário do governo ucraniano nesta terça-feira.

A Ucrânia colheu um recorde de 86 milhões de toneladas de grãos em 2021 e 53 milhões de toneladas em 2022, o primeiro ano da invasão da Rússia.

A Ucrânia já exportou 41,6 milhões de toneladas de grãos na temporada 2022/23 de julho a junho e as exportações totais podem ultrapassar 50 milhões de toneladas, quase o dobro da estimativa para a nova temporada.

O ministério vê a safra deste ano em cerca de 44 milhões de toneladas. Taras Vysotskiy, o primeiro vice-ministro, disse à Reuters que a pasta estava mantendo a perspectiva da colheita de grãos inalterada, apesar do mau tempo.

Chuvas fortes e clima frio interromperam a campanha de semeadura da Ucrânia em abril e os agricultores retomaram o trabalho ativo nos campos apenas neste mês.

Até meio milhão de hectares de grãos de primavera podem não ser semeados este ano porque não é mais tecnicamente possível semear os campos nos termos exigidos.

Vysotskiy disse que o ministério aumentou ligeiramente a previsão da safra de trigo de 2023 para 17 milhões de toneladas, em relação aos 16,6 milhões de toneladas anteriores, graças a uma primavera chuvosa.

“Cerca de 9 milhões de toneladas da nova safra podem ser exportadas (em 2023/24), mas, como há estoques de passagem, as exportações de trigo na nova campanha podem ser de 11 a 12 milhões de toneladas”, disse Vysotskiy.







Ele disse que a área semeada com milho pode ser 10% menor do que a inicialmente prevista –3,5 a 3,6 milhões de hectares– devido ao mau tempo e ao atraso na semeadura.

Ele disse que a colheita de milho, uma importante commodity ucraniana, provavelmente será de cerca de 22 milhões de toneladas e que 15 milhões de toneladas do volume poderiam ser exportadas.

Vysotskiy acrescentou que a Ucrânia consome cerca de 7 milhões de toneladas de milho por temporada.







A Ucrânia é um grande produtor e exportador global de grãos e oleaginosas, mas sua produção e exportações caíram drasticamente depois que a Rússia ocupou uma faixa do território ucraniano e bloqueou os principais portos do Mar Negro na segunda metade da temporada passada.

Após um bloqueio de quase seis meses causado pela invasão da Rússia, três portos ucranianos do Mar Negro foram liberados no final de julho sob um acordo entre Moscou e Kiev intermediado pelas Nações Unidas e a Turquia.

As exportações reais de grãos da Ucrânia dependem da continuidade da operação do corredor, que pode terminar em 18 de maio, uma vez que as partes ainda não concordaram com sua operação por um período mais longo.

Uma fonte ucraniana sênior disse na terça-feira que as negociações sobre um acordo mediado pela ONU que permite a exportação segura de grãos ucranianos no Mar Negro estão marcadas para quarta-feira, com todos os lados envolvidos nas negociações.







A Ucrânia maneja quase 60% de seus embarques atuais de grãos através dos portos marítimos do Mar Negro, com os volumes restantes passando por pequenos portos fluviais no Danúbio e por ferrovia através de sua fronteira ocidental.

(Reportagem de Pavel Polityuk)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias