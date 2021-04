Exclusivo: Qatar Petroleum planeja venda de títulos públicos em dólares, dizem fontes

Por Yousef Saba e Davide Barbuscia

DUBAI (Reuters) – A Qatar Petroleum (QP) está planejando sua primeira venda de títulos públicos internacionais em dólares americanos, disseram duas fontes, na mais recente gigante do setor de energia do Golfo a explorar os mercados de dívida em uma era de preços de energia mais baixos.

O maior fornecedor mundial de gás natural liquefeito (GNL) enviou aos bancos um pedido de propostas para a venda da dívida nas últimas semanas, disseram as fontes, com uma delas acrescentando que provavelmente captará bilhões de dólares.

“Será um grande negócio”, disse a fonte.

A QP, que não respondeu à solicitação de comentário, planeja expandir amplamente sua capacidade nos próximos anos.

A empresa disse no mês passado que assumirá a propriedade total de sua planta Qatargas 1 LNG, a primeira do país, assim que o contrato de 25 anos com investidores internacionais, incluindo Exxon Mobil Corp e Total SE, expirar no próximo ano.

A venda da dívida ocorre em um momento em que as empresas de energia da região buscam diferentes meios de captar dinheiro depois de terem sido atingidas no ano passado pelo choque duplo da pandemia de Covid-19 e o colapso dos preços do petróleo.

