EXCLUSIVO-Parlamentares dos EUA e do Brasil buscam cooperar em investigação de ataques em Brasília, dizem fontes

Reuters - 11/01/2023 - 20:33





Por Gram Slattery e Brad Haynes

WASHINGTON (Reuters) – Assessores de parlamentares norte-americanos do Comitê do 6 de Janeiro estão envolvidos em negociações iniciais para cooperar com parlamentares brasileiros que buscam investigar a invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília por manifestantes bolsonaristas pedindo um golpe para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

O deputado dos EUA Bennie Thompson, presidente do comitê recentemente dissolvido que investigou o ataque de janeiro de 2021 ao Capitólio norte-americano, é um dos parlamentares cujos assessores estão envolvidos nas negociações, segundo uma das fontes, que pediu anonimato porque as discussões ainda são preliminares.





“Estou extremamente orgulhoso do trabalho e do relatório final do Comitê Seleto do 6 de Janeiro. Se servir de modelo para investigações similares, ajudarei no que for possível”, disse Thompson em comunicado por escrito.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também discutiu a ideia de cooperação com o principal diplomata dos EUA em Brasília, disse uma terceira pessoa familiarizada com a conversa.

A fonte, que é próxima a Pacheco, disse que o encarregado de negócios da embaixada dos EUA, Douglas Koneff, foi receptivo à ideia de compartilhar “know-how” da investigação contra os apoiadores do então presidente norte-americano, Donald Trump, que realizaram o ataque de 6 de Janeiro em uma tentativa fracassada de impedir o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden sobre Trump.

O gabinete de Pacheco e a embaixada dos EUA em Brasília não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Nos EUA, o relatório final da comissão que investiga os ataques de 6 de Janeiro, divulgado pouco antes do Natal, concluiu que Trump deveria enfrentar acusações criminais por incitar o ataque letal.

O relatório listou 17 descobertas específicas, discutiu as implicações legais das ações do ex-presidente e de alguns de seus associados e incluiu encaminhamentos criminais ao Departamento de Justiça sobre Trump e outros indivíduos.





(Reportagem de Gram Slattery, em Washington; Brad Haynes, em São Paulo; e Maria Carolina Marcello, em Brasília)

