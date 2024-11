EXCLUSIVO: Pai de Viih Tube abre o coração sobre afastamento da filha: ‘Irei respeitar o espaço dela’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 01/11/2024 - 15:26 Para compartilhar:

Toda família tem problemas, e isso não foi diferente com a influenciadora Viih Tube e seu pai, Fabiano Moraes. Na quinta-feira, 31, no dia do aniversário de 51 anos do empresário, ele compartilhou em suas redes sociais uma carta aberta em que falava sobre a relação conturbada com a filha, com quem, segundo ele, não tem contato há algum tempo. No entanto, ela não gostou de ter sido mencionada.

“Hoje, no meu aniversário, completo 51 anos. Olho para trás e vejo o quanto o caminho até aqui foi cheio de obstáculos, mas também de muita superação. Passei por momentos difíceis, enfrentando burnout e depressão, que, por muito tempo, fizeram parecer que a luz no fim do túnel estava longe”, começou Fabiano.

“Mas, aos poucos, com o apoio de pessoas queridas, como minha psicóloga @robertalopesdonascimento, que foi fantástica no seu trabalho e me deu muita força, fui redescobrindo a vida e, principalmente, o valor de cada dia que eu posso viver com saúde e com os que amo ao meu redor”, prosseguiu.

Em seguida, ele fez um apelo à filha, que está grávida de seu segundo filho. “As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas, e hoje eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha Vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que em nenhum dia sequer você saiu das minhas orações e do meu coração. Você é meu maior presente, filha”, encerrou.

Viih Tube se pronuncia

Ao saber da ‘carta aberta’ do pai expondo a relação familiar publicamente, Viih Tube, que já está na reta final da segunda gravidez, contou que seu filho, Ravi, pode nascer a qualquer momento e pediu para que o pai parasse de expô-la em um momento delicado.

“Nunca na minha vida achei que falaria sobre isso com vocês. Tem coisas que se resolvem em casa. Tem coisas que se resolvem fora das câmeras. Passou do ponto e eu não quero mais falar sobre. Sempre, na minha vida inteira, soube que a minha família sempre foi a coisa mais importante da minha vida. Sou uma pessoa muito conectada à família. Mas não acreditem em tudo o que vocês veem na internet”, iniciou a ex-BBB por meio dos Stories do Instagram.

Na sequência, Viih falou sobre sua relação com o pai, afirmando que ela sempre foi muito diferente do que transparecia nas redes sociais. “Eu e meu pai nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, nem normal, nem tão saudável quanto parecia para quem acompanhava. Quem olhava achava que éramos conectados e amigos, mas, no final das contas, nunca foi assim”, esclareceu a influenciadora.

A mãe de Lua devolveu o apelo do pai, pedindo que ele parasse de expô-la e alegando que, assim como Fabiano revelou ter enfrentado problemas como depressão e burnout, ela também desenvolveu transtornos, como ansiedade e crises de pânico, por conta da relação com ele.

“Se você está vendo esse vídeo, pai, eu peço que você pare de me expor. Ainda mais em um momento em que estou prestes a dar à luz. Estou super tranquila aqui para parir. Você sabe muito bem as coisas que você fez; você sabe muito bem por que eu não consigo ficar perto de você. Eu sinto muito se esse momento está sendo difícil para você, se você está depressivo, mas eu também fiquei ansiosa, tendo crises horríveis de pânico quando tentava ter um relacionamento com você, e você sabe o porquê”, contou.

Sem dar muitos detalhes, Viih Tube afirmou que ficou machucada por atitudes do pai. “Você sabe as coisas que fez com as pessoas que estavam ao seu redor. É muito fácil vir agora e dizer que para você é o fim, enquanto eu lutei pelo nosso relacionamento, e no fim, eu sei o que recebi. Dentro de uma família, só a família sabe o que está passando. A gente não pode romantizar relacionamentos de pai e filho. Me cobrei por anos por ser mais próxima da minha mãe do que do meu pai. Por anos me culpei, achando que deveria ser igual. Chorava, eu sofria, e depois eu entendi que nunca foi assim”, desabafou.

“Peço desculpas por estar passando por essa humilhação, mas isso é necessário. Não é a primeira vez que eu peço para ele não me expor. Ele mente muito e acaba chegando até mim. Tem muita coisa por trás que vocês não sabem. Isso cansa, chateia, me entristece”, finalizou.

‘Irei respeitar o espaço dela’

Ao site IstoÉ Gente, Fabiano Moraes não quis se estender ainda mais sobre o assunto e disse que “irá respeitar o espaço da filha”.

“Entendo perfeitamente tudo o que a Vitória (Viih Tube) disse, errei sim em muitas coisas e assumo para todos que perguntarem e não mentirei! Mas também acertei em muitas coisas. Eu só quero paz e harmonia. Todo mundo tem o direito de mudar e, se minha filha quer esse espaço, irei respeitar”, disse o empresário.