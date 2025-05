Exclusivo: Marcelo Médici surpreende ao revelar bastidor com Maísa em filme

Com mais de 30 anos de carreira no teatro, na TV e no cinema, Marcelo Médici tem uma trajetória marcada por versatilidade, talento e muito humor. Do primeiro elenco da Terça Insana aos tempos em ‘A Praça É Nossa’ no SBT, passando por novelas como Belíssima, Passione e Família É Tudo, o ator conquistou o carinho do público com personagens memoráveis – como o hilário Sanderson, em Vai Que Cola, no ar há mais de uma década.

Nesta semana, Médici foi o meu convidado no Painel IstoÉ Gente, em uma conversa leve, divertida e recheada de histórias que marcaram sua trajetória.

Um dos destaques da conversa foi o retorno triunfal de sua peça Cada Um Com Seus Pobrema, em comemoração aos 21 anos do espetáculo. Visto por mais de 1 milhão de pessoas desde a estreia, o solo de humor ganha nova temporada no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, com sessões às terças-feiras – até o dia 27 de maio de 2025. Nesta nova fase, o sucesso de público é tanto que já acumula mais de 70 mil espectadores.

No bate-papo, Médici também relembrou bastidores marcantes ao lado de grandes nomes como Fernanda Montenegro e Tony Ramos, com quem dividiu cenas e vivências cheias de respeito, profissionalismo e generosidade nos bastidores da TV Globo.

Um ponto de destaque da entrevista foi a declaração afetuosa e surpreendente sobre Maísa Silva, sua parceira de cena no filme Pai em Dobro, da Netflix. Médici viveu um dos “pais” da personagem de Maísa no longa e contou, com exclusividade, como foi trabalhar com a atriz, que está dando vida à vilã Bia da novela das seis da Globo, Garota do Momento.

“Como é a Maísa? Porque ela é muito famosa, muito rica, desde os quatro anos, né? Eu fiquei com medo dela ser uma peste, dela ser uma pessoa dificílima, porque é uma estrela. Ela falou assim: ‘Você vai ficar apaixonado por ela’. Eu fui meio assim… Meu amigo, eu caí de quatro! Porque a Maísa é um negócio… Ela é de uma educação, de um profissionalismo, de uma empatia com as pessoas. E um talento! Tá arrasando na novela agora. Eu a chamo até hoje de filha. Se eu tivesse uma filha, eu queria que fosse ela.”

Médici ainda completou, encantado: “Ela tem senso de humor, é inteligentíssima, perspicaz. Dá pra brincar, conversar… Não é aquela coisa engessada. Ela tem um respeito tão grande por tudo, que as pessoas a respeitam também.”

Durante o programa, ele ainda relembrou com carinho a generosidade de Fernanda Montenegro em um set de gravação — mesmo diante de situações inusitadas como o almoço interrompido — e exaltou a simplicidade e elegância de Tony Ramos, Glória Menezes e Lima Duarte, que segundo ele, “construíram a Globo”.

“Essa galera é do rolê mesmo. Ralou muito. Quando começaram na Globo, iam de Kombi gravar externa. Não tinha cidade cenográfica, nem camarim. Até hoje trailer nem sempre tem. A gente tem muito conforto hoje, mas eles enfrentaram muita coisa” destacou o ator.

Para rir, se emocionar e entender como o humor e o talento constroem pontes entre gerações, essa conversa com Marcelo Médici é imperdível. Corre no canal da IstoÉ no YouTube e confira!