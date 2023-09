EXCLUSIVO: Luva de Pedreiro só recebe salário e fatura 45% a menos com Falcão do que com seu ex-empresário Allan Jesus

Uma intensa batalha judicial envolvendo o influenciador Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Allan Jesus ainda tem muito o que revelar. Parte dos autos do processo, obtidos com exclusividade pela coluna, mostra discrepância entre valores recebidos após a mudança de agenciamento em julho de 2022.

Segundo informações apuradas pela coluna, o influenciador, que agora recebe um modesto salário de R$ 100 mil, enfrentou uma queda de 45% em sua receita relacionada às parcerias e publicidades com marcas.

De acordo com documentos obtidos pela coluna, especificamente os autos do processo sob o número 0816317-24.2022.8.19.0209 na 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, Luva de Pedreiro teve seu contrato com Allan Jesus encerrado e iniciou uma nova fase em sua carreira em julho de 2022. Nesse período, a receita proveniente de acordos publicitários teria ultrapassado a marca dos 3 milhões de reais.

No entanto, o que chama a atenção é que, apesar desse montante aparentemente significativo, é o pagamento extremamente reduzido que Luva de Pedreiro recebeu em julho de 2023. De acordo com uma perícia técnica realizada nos depósitos judiciais e obtidos com exclusividade pela coluna, o influenciador teria recebido pouco mais de 63 mil reais.

No documento obtido no site do Tribunal de Justiça do Rio, informa ainda que “O faturamento da nova gestão é menor que a metade do faturamento na gestão dos Requerentes, por representar 45,71% (R$ 236.001,68 / R$ 516.254,61). Do ponto de vista comparativo, é possível inferir que os depósitos judiciais não representam 30% (trinta por cento) do faturamento bruto do negócio ‘Luva de Pedreiro’”.



Ainda segundo o documento o valor faturado com o ex-empresário teria sido em 4 meses, e o valor faturado até agora com o novo empresário teria sido conquistado em 14 meses.

Em um outro arquivo que mostram depósitos, segundo a perícia, Luva teria recebido em um mês apenas 7 mil da Loud para fazer publicidade.

O documento completo dessa perícia foi protocolado em 15 de setembro de 2023 e está disponível para consulta no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, revelando uma série de informações sobre a situação financeira do influenciador digital.

Tentamos entrar em contato com a assessoria de Allan Jesus, mas não obtivemos retorno. A assessoria do influenciador Luva de Pedreiro informou que não iria se pronunciar sobre o caso.

