EXCLUSIVO! Leilão de Neymar tem lance inicial de até R$ 250 mil; confira itens e valores

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 03/06/2024 - 16:00 Para compartilhar:

Com exclusividade para a IstoÉ Gente, a Superbid Exchange, responsável pelo leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. que acontece nesta segunda-feira, 3, compartilhou os valores dos lances iniciais que o público terá acesso ao evento de Neymar.

O evento será realizado no Clube Monte Líbano, localizado no bairro de Moema, na capital paulista, e conta com 24 experiências.

Nomes como Patrícia Poeta, Roberto Justus, Tiago Leifert, Rodrigo Faro e Adriane Galisteu já confirmaram presença. É esperado também a presença de Bruna Biancardi com Mavie acompanhando o atacante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

+ Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, veste marca de luxo com vestidos de até R$ 130 mil

+ EXCLUSIVO! ‘Não esperar do outro o que você faria’, reflete Bruna Biancardi sobre aprendizados e sonhos realizados

Segundo informações da revista Forbes, a edição do leilão beneficente de Neymar do ano passado arrecadou mais de R$ 10 milhões em prol do instituto. O item mais caro leiloado foi um conjunto que reunia o blazer, colar e um relógio Rolex que Neymar usou durante o evento, arrematado por R$ 1,2 milhão.

Esse ano, o relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé oferecido pelo apresentador Faustão é o item mais caro. Há experiências com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, camisas autografadas por Messi, Suárez e Mbappé e diversas outras experiências com o anfitrião.

Confira os valores iniciais:

Camisa do último jogo de Pelé autografada pelo Rei do Futebol – R$ 50 mil

Descubra os Emirados Árabes e as exclusivas Ilhas Maldivas (8 noites) – R$ 50 mil

Camarote exclusivo no show de Eric Clapton no Allianz Parque para 12 pessoas – R$ 20 mil

Camisa especial da seleção brasileira autografada pelos jogadores do jogo em homenagem à Vinicius Jr. – R$ 50 mil

Casa em Orlando, experiência com bastidores do Magic Kingdom e cruzeiro Disney – R$ 40 mil

Experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares e ingressos para o US Open – R$ 30 mil

Experiência única com o time do Flamengo e churrasco na casa do Léo Pereira – R$ 50 mil

Partida de pôquer com Neymar Jr. – R$ 100 mil

Desfile das campeãs no Camarote Quem e hospedagem no Fairmont Rio – R$ 40 mil

Viagem de luxo para a Europa visitando Londres, Capri e Maiorca – R$ 40 mil

Experiência exclusiva com Charles do Bronx – R$ 50 mil

Dia especial no haras do cantor Eduardo Costa – R$ 50 mil

Camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé – R$ 50 mil

Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador – R$ 200 mil

Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses – R$ 100 mil

Camisa do Barcelona autografada por Messi, Suárez e Neymar – R$ 50 mil

Cruzeiro pelos Emirados Árabes – R$ 20 mil

Palestra com Thiago Nigro e ‘touro de ouro’ de Pablo Spyer – R$ 60 mil

Relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé oferecido por Faustão – R$ 250 mil

Experiência no kartódromo de Neymar Jr. em Mangaratiba com transporte de helicóptero – R$ 200 mil

Chuteira de Neymar Jr. banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas – R$ 200 mil

Camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar Jr. – R$ 200 mil

Passeio por Riad, assistir ao jogo do Al Hilal no camarote e encontro com o craque – R$ 200 mil

Lote surpresa oferecido por Neymar Jr. – A definir