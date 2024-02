EXCLUSIVO: ‘Nunca pedi um centavo’, diz filho de Cid Moreira após denúncia de sequestro e estupro

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 07/02/2024 - 16:07 Para compartilhar:

Roger Felipe Naumtchyk Moreira abriu o coração acerca do processo contra Cid Moreira, seu pai adotivo, à IstoÉ Gente. O cabeleireiro de 48 anos, que acusa o jornalista de 96 de tê-lo mantido em cárcere e abusado sexualmente mais de 1.700 vezes entre 1992 e 2000, diz não querer dinheiro e recrimina linchamento virtual.

“Nunca processei o Cid por mesada nenhuma. Eu nunca pedi um centavo para ele”, declara.

Em sua manifestação, Roger se refere à notícia de um processo trabalhista que ele teria, supostamente, movido contra Cid devido aos seus serviços como editor de som durante as gravações de “A Bíblia Narrada por Cid Moreira”. “As pessoas, até hoje, me torturam por um processo que nunca existiu”, acrescenta.

Em outro momento, ele ainda afirma que não deseja que o pai adotivo seja preso e que quer apenas denunciar as situações às quais teria sido submetido.

“Eu não gosto quando ‘botam’ lá: ‘Filho pede prisão’. É ridículo isso, eu não peço prisão de ninguém. […] As pessoas têm que saber o que ele cometeu. Agora, se o crime dá alguma pena, isso aí já não cabe a mim, já é conta da lei brasileira”, afirma.

Denúncia de sequestro e estupro

Roger conta que, após ter passado anos com medo, decidiu protocolar uma denúncia no final de 2023. “Ele [Cid] tem uma blindagem em relação às coisas que falam sobre ele”, destaca.



Sobrinho de Ulhiana Naumtchyk, que foi casada com Cid Moreira por 20 anos, Roger foi morar com o casal no Rio de Janeiro com cerca de 15 anos. Em sua denúncia, ele relata que, à época, saiu do Rio Grande do Sul para visitar a tia, mas foi “impedido” de retornar por Cid — o jornalista teria insistido que ele mudasse para a residência do casal.

Após a mudança, Cid propôs que Roger se tornasse seu “secretário particular”. O cabeleireiro relata que, nas primeiras semanas, tudo correu normalmente. No entanto, o jornalista teria passado a convidar o então sobrinho à sauna, onde teriam começado os abusos.

A princípio, o ex-âncora do Jornal Nacional teria passado a se exibir nu e a se masturbar na frente do jovem. “Ele me pediu para que eu não contasse nada, dizia que as coisas de trabalho tinham que ficar lá. Ele utilizava muito essa palavra: eu sou o chefe”, relembra.

Logo, o exibicionismo deu lugar ao toque físico, e Cid teria passado a obrigar que Roger o masturbasse com as próprias mãos: “Eu pensava que fazia parte do meu trabalho”, conta.

Em sua denúncia, Roger ainda relata que o jornalista impediu o contato com seus pais biológicos e com o mundo exterior.

“Eu sabia que aquilo que tinha acontecido não estava nada certo. Mas eu não podia sair, falar e nem ligar para ninguém […] Um dia procurei tentar pesquisar para saber sobre o assunto, mas era praticamente impossível, porque o telefone do escritório era trancado com um cadeado e o computador tinha senha. Os telefones da casa tinham bloqueio para não fazer interurbano. Ele me deixava totalmente isolado com ele. Eu não podia ter nenhum contato externo”, narra o cabeleireiro, em seu depoimento.

“Quando ele descobriu que eu estava tentando pesquisar, foi muito horrível. Ele ficou totalmente transtornado, gritava muito alto e quebrava todas as coisas que estavam em cima da mesa do escritório. Ele me deixou de castigo, disse que me mandaria embora e mandou que eu ficasse no quarto até ele autorizasse que eu saísse de lá”, completa.

“Ele me tratava como um filho justamente para que as pessoas não desconfiassem, porque aquilo já era uma desconfiança na época. Na Globo, uma vez, surgiu o comentário que eu era o ‘Garotão do Cid’. Essa coisa começou a incomodar e, a partir daí, ele começou a dizer que eu era filho dele. Sempre ‘Meu filho, meu filho, meu filho’, mas olha quantos anos levou para a adoção se concretizar”, desabafa Roger, que foi adotado oficialmente por volta dos 21 anos, à reportagem.

O cabeleireiro conta, ainda, que teria sido impedido de estudar por Cid: “[Estudar] Foi uma coisa que ele nunca permitiu que eu fizesse. A desculpa era sempre: ‘Você vai se envolver com pessoas que não prestam, vai se envolver com drogas. Você é meu filho, você não precisa disso’, como se a minha situação financeira estivesse resolvida para o resto da minha vida. E, na realidade, ele tinha medo que eu comentasse com alguém o que estava acontecendo em casa.”

Processos passados

Roger explica que nunca teve intenção de extorquir o pai adotivo quando entrou com uma ação contra Fátima Sampaio, atual esposa de Cid Moreira, por dilapidação de patrimônio. À época da denúncia, ele alegou que a madrasta teria transferido R$ 40 milhões do dinheiro do pai adotivo para a própria conta e de parentes. O processo, que pedia o retorno dos bens, foi movido em conjunto com Rodrigo Moreira, filho biológico do jornalista.

“A Fátima é a mulher do Cid hoje em dia. Amanhã, ela pode não ser mais, pode virar uma ex-mulher. Se ela ficou com 100% do patrimônio dele, você sabe quem que vai ter que sustentar o Cid caso a Fátima desapareça, né? São os filhos”, defendeu.





Ele explica que moveu o processo em conjunto com o irmão, mas que acabou “levando a culpa” sozinho.

Defesa de Cid Moreira rebate

Em conversa com a reportagem, Fátima Sampaio, esposa de Cid, classificou as acusações como absurdas. Ela também enviou um documento de agosto de 2023, que registra uma apelação contra a sentença que impediu que Roger indenizasse Cid após uma denúncia de abandono parental, indicando que o imbróglio familiar não é recente e parece estar longe de acabar.

Leia o pronunciamento oficial:

Aos 97 anos de idade, Cid Moreira se depara novamente com uma declaração caluniosa proferida por Roger Moreira, que já o processou em outras cinco ocasiões sem êxito. Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória.

Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira. Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros.

O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e “dar amor” agora pede a prisão do mesmo?

Todas as calúnias proferidas por Roger foram levadas à Justiça e julgadas. Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira.

Agora, enfrentando mais uma tentativa de abalar sua inquestionável reputação como jornalista, os advogados de Cid estão preparando mais um processo. Confiantes na justiça, térrea e divina, acreditam que, mais uma vez, essa calúnia será desmascarada.

ASSESSORIA CID MOREIRA

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias