EXCLUSIVO: Ex-marido de Preta Gil termina romance com stylist da cantora

Mais um capítulo envolvendo o fim do casamento de Preta Gil, de 48 anos, veio à tona. Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, Rodrigo Godoy, de 34, ex-marido da cantora – que a traiu com sua stylist, Ingrid Lima, terminou o romance com a profissional.

De acordo com pessoas próximas do ‘ex-casal’, eles não aguentaram a pressão e ataques por parte dos internautas e fãs de Preta e resolveram colocar um ponto final na relação. Rodrigo e Ingrid até já deixaram de se seguir no Instagram.

A IstoÉ Gente fez um resumo abaixo sobre os bastidores da separação de Preta Gil. Confira!

Preta revela traição

Preta, que está em tratamento contra um câncer no intestino, no final de junho, usou as redes sociais para confirmar a traição por parte do ex-marido. Sem citar nomes, a filha de Gilberto Gil admitiu que não ouviu sua intuição por medo de ser vista como uma mulher ciumenta.

“Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, eu deixei duas coisas me escaparem: meu sexto sentido e minha intuição. E achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre evidências”, relatou.

“Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto”.

“Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada. Sim, eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas têm horas que não consigo”, concluiu.

Casamento Preta Gil e Rodrigo Godoy se casaram em uma cerimônia luxuosa, que aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo da antiga Sé, no Centro do Rio de Janeiro, no dia 12 de maio de 2015. Eles tiveram padrinhos famosos, como Angélica e Luciano Huck, Ivete Sangalo, Fernanda Souza e Thiaguinho, Gominho, Fernanda Paes Leme, entre outras personalidades. Separação Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Rodrigo Godoy teria saído de casa onde morava com a cantora, no Rio de Janeiro, há mais ou menos um mês. Interesse financeiro Ainda de acordo com Fábia, quando Preta Gil precisou ficar internada, ela passou a administração de seus bens e contas bancárias para a madrasta, Flora Gil, o que não teria agradado nem um pouco Rodrigo. A atriz Carolina Dieckmann, que é umas das melhores amigas da artista – teria tirado satisfações com ele, reclamando sua postura em uma situação tão difícil. Vida de solteiro Outra situação apontada por Fábia Oliveira foi que Rodrigo foi visto frequentando bares badalados do Rio de Janeiro, enquanto a filha de Gilberto Gil estava internada tratando um câncer.

