Exclusivo: Dona Déa vai sair por causa de Lívia? Huck toma decisão surpresa

Em dezembro do ano passado, Dona Déa Lúcia, mãe do saudoso Paulo Gustavo (1978–2021), anunciou que 2025 seria seu último ano como parceira de palco de Luciano Huck no Domingão. Em entrevista à Quem, foi direta: “Estou cansada. Ano que vem vou continuar trabalhando no Domingão, curtindo meus netos, e depois vou me aposentar definitivamente”.

Depois do que aconteceu no palco neste domingo, dia 11, fui atrás para descobrir os bastidores. Durante o quadro Acredite em Quem Quiser, Lívia Andrade e Dona Déa surpreenderam não só o público, mas até mesmo Luciano Huck, ao protagonizarem um momento de reconciliação inesperado e emocionante.

Huck interrompeu a atração ao perceber o choro das duas e comentou: “Olha que momento emocionante das duas ali, eu gostei. O que aconteceu neste abraço para as duas estarem chorando?”. Visivelmente tocada, Dona Déa respondeu: “Eu falei assim: ‘Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?’”. Lívia, com a voz embargada, completou: “Lógico, porque a gente se ama”. A resposta foi suficiente para o apresentador celebrar o gesto: “Vocês estão me dando um presente de Dia das Mães”.

Segundo minha fonte, havia um distanciamento evidente entre Déa e Lívia nos bastidores, e a equipe de produção já vinha aprendendo a lidar com a situação.

Luciano Huck também acompanhava tudo de perto e fez apenas um pedido: que o profissionalismo prevalecesse. Assim elas fizeram. O receio do apresentador era de que o “climão” se tornasse notícia — ou pior, resgatassem comparações com outros momentos de Lívia em sua carreira, como nos embates com Patrícia Abravanel e Helen Ganzarolli no Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos. Embora houvesse uma espécie de “treta” real entre elas, Silvio Santos, com seu enorme jogo de cintura e talento, conseguia transformar tudo em show, mantendo o tom leve e até promovendo interferências articuladas para brincar com a situação. Lívia também protagonizou alguns desentendimentos mais acalorados ao vivo com Mara Maravilha, Leo Dias e Flor Fernandez na época em que integrava o Fofocalizando, no SBT.

Agora, no episódio mais recente, pelo apurei nesse desconforto entre Déa e Lívia teria começado por conta de comentários que geraram desconforto na apresentadora. Resoluções de bastidores envolvendo maquiagem, ajuste de figurino e logística de gravação, lá trás, teriam gerado algumas reclamações. Lívia teria demonstrado incômodo com o fato de Déa, segundo ela, frequentemente exigir privilégios, sempre citando sua idade como justificativa. Até rumores sobre questões salariais começaram a circular.

Outra fonte me contou que, em algumas situações, Lívia também se irritou com o jeito de Déa falar e, em um momento de tensão, chegou a afirmar que também sabia “falar alto”, se fosse necessário.

Uma das fontes avalia que esse “climão” teria influenciado na decisão de Déa anunciar a saída do dominical — ainda que, oficialmente, ela reforce que quer se aposentar para aproveitar mais os netos. Entre amigos próximos, ela costuma brincar sobre toda a logística necessária para sua participação no programa e se diz grata ao esforço da equipe. “Eles têm que se virar com essa véia aqui no palco”, costuma falar, sempre brincando.

Nos bastidores, a reconciliação no ar foi recebida como um alívio e um presente. Luciano Huck, pelo que apurei, se emocionou de verdade e passou a reforçar que, por ele, o posto de Dona Déa no programa segue garantido. O apresentador tem enorme carinho pela parceira de programa.

Mas, tem um detalhe. Nessa apuração, também acabei descobrindo que existem movimentações nos bastidores em torno da possível substituição. Há quem já esteja se oferecendo para ocupar a vaga — “tem gente de fora, mas soube de duas que pediram e que não tem mais contrato fixo com a emissora”, revelou essa fonte. Mas, até segunda ordem, nada muda.

No fim, esse é mais um dos “Casos de Famosos” que escancara o que o público muitas vezes esquece: por trás do entretenimento, há pessoas reais. Como bem disse Lívia, elas são duas mulheres de personalidade forte – com suas lutas, suas dores. Desentendimentos, mágoas, reconciliações e afeto verdadeiro. Mais que um bastidor curioso, o abraço entre Déa e Lívia foi um lembrete poderoso: o público ama quando vê verdade. E a televisão, apesar de tantas transformações ainda vive dos momentos que verdadeiramente tocam o coração. É um barato poder perdoar, passar a borracha e seguir a vida com mais leveza. Em tempos tão duros, isso faz um bem danado — pra todos nós.

Após polêmica com o filho, Huck cutuca

Ainda falando de Domingão… Enquanto o caso envolvendo o filho do comandante da atração, Benício Huck, e as influenciadoras Duda Guerra e Antonela Braga ainda movimenta os bastidores, Luciano usou o palco do programa deste domingo para lançar, de forma sutil, uma reflexão sobre relações amorosas e redes sociais.

No quadro Sexolândia, o apresentador soltou a pergunta: “Seu namorado diz que é fiel, mas vive curtindo e comentando fotos sensuais de outras mulheres. Como você lida com isso?” A plateia reagiu com risos, e os convidados entraram na brincadeira. Quem acompanha o noticiário leu nas entrelinhas.

Com a cabeça no lugar

Luciano Huck não mencionou o nome do filho nem comentou diretamente a polêmica recente envolvendo Benício e as influenciadoras Duda Guerra e Antonela Braga. Mas quem conhece o apresentador sabe que ele costuma dar seus recados com classe — e profundidade. Sou admirador de Huck por várias razões. Uma delas é o fato de ele escapar do óbvio.

Pelo que sei e acompanho, é daqueles que sabe o usar o “problema” como ferramenta de aprendizado. Neste fim de semana, Huck compartilhou em suas redes sociais a capa do livro A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt, com a legenda: “Recomendo. Leitura obrigatória.”

A obra discute os efeitos da hiperconectividade na saúde mental dos jovens, incluindo vício em redes sociais, privação de sono e dificuldade de foco. Em tempos de exposição excessiva e julgamentos rasos, um apontamento necessário sobre o que realmente importa.

Novo reality aos domingos

A Record TV exibiu neste domingo a chamada oficial de Love & Dance, reality inspirado no formato americano Flirty Dancing. Com previsão de estreia para junho, o programa deve ocupar a faixa deixada temporariamente pelo Campeonato Brasileiro, durante o Mundial de Clubes de 2025.

A aposta da emissora reúne dança e paquera — e um elenco de peso: Felipe Andreoli e Rafa Brites na apresentação, com Adriane Galisteu, Jesus Luz, Marco Luque, Joaquim Lopes e Marisa Orth como comentaristas.

Quem planejou isso?

Andreoli e Rafa terão dupla jornada por cerca de um mês. No domingo, por exemplo, aparecerão apresentando dois programas na mesma tarde. Não sei se gosto da ideia, e temo por vários motivos. A Record acabou de iniciar um processo de aproximação do casal ex-Globo com sua audiência, e ainda não houve tempo para avaliar resultados de pesquisas.

Imagine comigo…

Se Love & Dance não emplacar no horário de estreia, promover uma inversão com outra atração como Acerte ou Caia!, de Tom Cavalcante, por exemplo, já não será viável — uma vez que antes vem o Power Couple, que também tem Andreoli e Rafa como apresentadores.

E tem mais…

Apostar em uma linha de shows para cobrir o espaço do futebol é uma tentativa interessante, considerando o histórico de audiência razoável do Canta Comigo — que inclusive terá nova temporada. Mas, antes de o futebol ocupar a faixa, o Domingo Espetacular já ia bem. A maior parte da atenção deveria mesmo estar no problema no início das tardes. Neste domingo, dia 11, mais uma vez ficou evidente que apostar na edição especial do Power Couple não resolveu. Índices baixíssimos com risco de ser ultrapassado pela Band em alguns instantes.

Harry e Meghan se jogam em show de Beyoncé

O casal real mais pop da atualidade, Príncipe Harry e Meghan Markle, foi flagrado se jogando no show da turnê Cowboy Carter, de Beyoncé, na última sexta-feira, dia 10, no SoFi Stadium. Um vídeo publicado no TikTok mostra os dois dançando empolgados ao som de “Ya Ya”, com Meghan batendo palmas, visivelmente animada, na frente do marido.

Em outro registro, publicado por fãs da cantora, o look do casal chamou atenção: Meghan apostou em um vestido azul-marinho justo, com detalhes nos ombros e cabelo preso em coque baixo. Harry usou tons neutros, mas deu um toque ousado ao visual com um chapéu verde. Estilo e sintonia em alta!

Até amanhã.