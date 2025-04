Exclusivo: Crise em ‘Vale Tudo’ faz Globo trocar atriz e impor silêncio

A TV Globo atravessa um dos momentos mais sensíveis de sua dramaturgia recente. O aguardado remake de ‘Vale Tudo’ — obra icônica dos anos 1980 — vive turbulências internas que reacenderam, nos bastidores, o temor de que a produção trilhe um caminho semelhante ao de ‘O Sétimo Guardião’, novela exibida em 2018 que, além de enfrentar duras críticas e problemas de audiência, ficou marcada por desentendimentos entre integrantes do elenco e um clima difícil nos estúdios.

Nas últimas horas, ganhou força na imprensa a informação de que Cauã Reymond teria solicitado à emissora para deixar o elenco da novela. A alta cúpula da Globo, no entanto, não teria aceitado o pedido e convocou uma reunião emergencial com o ator e sua colega de cena, Bella Campos, na tentativa de contornar a situação. Para interlocutores ouvidos pela coluna, a avaliação interna é clara: o momento exige cautela, esforço coletivo e inteligência emocional para restabelecer a boa convivência entre os protagonistas — escalados para papéis centrais, que exigem conexão, entrega e sintonia.

A tensão entre Cauã e Bella teria se intensificado após críticas do ator à atuação da colega. Uma discussão nos bastidores escancarou o desconforto, e, desde então, as gravações de cenas do casal teriam se tornado mais complexas. Para agravar ainda mais a crise, relatos indicam um desentendimento recente de Cauã e Humberto Carrão.

Com a temperatura alta nos bastidores, a emissora decidiu agir. Além da conversa direta com os envolvidos, a orientação agora é taxativa: silêncio absoluto. A Globo determinou que tanto Bella quanto Cauã — e todo o elenco de ‘Vale Tudo’ — evitem qualquer declaração à imprensa sobre o caso. A recomendação foi estendida ao time de ‘Dona de Mim’, nova novela das sete, cujos atores participaram, na última quarta-feira, dia 16, da festa de lançamento da trama. O objetivo é conter a permanência do tema na mídia, blindar o ambiente interno e evitar que a crise contamine outras produções. Fontes revelaram que até o departamento comercial, que estava otimista com boas ações publicitárias em curso, passou a agir com apreensão, e algumas negociações travaram.

Em paralelo à contenção, há também um movimento para redirecionar os holofotes. Sim, haverá troca de atrizes por uma questão de estratégia neste momento delicado. Débora Bloch — que entra na novela no próximo dia 26 como a icônica vilã Odete Roitman — foi convocada para assumir o que já está sendo chamado internamente de “nova fase” da trama. Fontes da coluna revelam que a decisão partiu da direção e que a atriz substituirá, ao menos temporariamente, Bella Campos em algumas entrevistas a veículos de fora do Grupo Globo e até em algumas participações em programas da casa, que inicialmente estavam previstas para divulgar a novela com a jovem protagonista. A ideia é ganhar tempo, baixar a poeira e evitar constrangimentos. Os mais otimistas apostam que, com a crise contornada, Bella poderá retornar aos holofotes, mas com um discurso de superação da fase sensível.

A comunicação da emissora, por sua vez, foi acionada para intensificar o plano de gestão de crise. A aposta agora é também trabalhar a presença de outros nomes do elenco para manter o interesse do público na trama. Uma nova agenda de entrevistas com atores não envolvidos nas polêmicas já está em andamento para ocupar espaço na mídia e garantir que a pauta da novela não fique refém dos conflitos internos.

Diante de tudo isso, é inevitável que se trace um paralelo com ‘O Sétimo Guardião’. Na ocasião, o que prometia ser um projeto de grande audiência se perdeu em meio a disputas de bastidores, vaidades expostas e um desempenho abaixo do esperado. A Globo sabe disso — e demonstra ter aprendido com a experiência. A direção atual, formada por profissionais experientes, aposta no talento do elenco e na força do texto para reverter o desgaste. Como resumiu uma fonte envolvida na produção: “Ainda há tempo. O público não deve ser penalizado por conflitos que podem ser resolvidos com maturidade”.

Nos bastidores, há também quem lamente o foco excessivo no desentendimento entre os artistas, em vez do reconhecimento pelo trabalho que vem sendo entregue até aqui. A novela conta com interpretações potentes, e muitos sentem que o mérito do conjunto artístico está sendo ofuscado. Taís Araújo, por exemplo, tem sido amplamente elogiada por sua performance como Raquel. Fontes próximas garantem que a atriz tem se mostrado serena, profissional e comprometida com o sucesso coletivo da obra. Taís, que já viveu o desgaste de uma protagonista em horário nobre em Viver a Vida (2009), novela de Manoel Carlos, demonstra hoje uma maturidade perceptível ao comentar os desafios atuais do remake.

‘Vale Tudo’ segue no ar até o fim de outubro e, apesar das adversidades, a Globo enxerga luz no fim do túnel. A novela segue como uma aposta ambiciosa e artística. O que se espera agora é que o talento fale mais alto que o ruído, e que o remake, assim como a versão original, continue gerando conversas — mas, pelos motivos certos. Tomara.