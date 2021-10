EXCLUSIVO-Corte de tarifa ajuda nas importações recordes de óleo de palma pela Índia

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI (Reuters) – As importações de óleo de palma da Índia em setembro mais do que dobraram em relação ao ano anterior, para um recorde de 1,4 milhão de toneladas, à medida que os compradores aumentaram as compras do produto refinado antes de festivais importantes e para aproveitar as tarifas recentemente reduzidas, afirmaram negociantes e corretores.

As compras mais altas da Índia, maior compradora mundial de óleos vegetais, podem sustentar os preços do óleo de palma, que estavam sendo negociados perto de uma máxima recorde no início desta semana.

As importações totais de óleo vegetal do país em setembro saltaram 72% em relação ao ano anterior, para um recorde de 1,8 milhão de toneladas, incluindo mais de 400.000 toneladas de óleo de palma refinado, disse Sandeep Bajoria, presidente-executivo do Sunvin Group, corretor de óleo vegetal.

“As importações aumentaram devido à decisão do governo de reduzir o imposto de importação e à demanda da época festiva”, afirmou Bajoria.

A Índia suspendeu as restrições às importações de óleo de palma refinado e reduziu os impostos básicos de importação sobre óleo de palma, óleo de soja e óleo de girassol nos últimos meses, conforme Nova Délhi tenta esfriar aumentos de preços quase recordes.

O consumo de óleo comestível geralmente aumenta no trimestre de dezembro, com o início da temporada de casamentos, além de festivais como Dhanteras e Diwali.

