EXCLUSIVO: Carol Peixinho lança Pisci, nova marca de movement wear

Letícia Sena 24/07/2024 - 15:33

Carol Peixinho, famosa por sua paixão pelo fitness e participações no ‘BBB19’ e ‘No Limite 2021’, da TV Globo, juntou-se a Juliana Amaral, especialista em varejo de moda, para lançar a Pisci. A nova marca de movement wear (movimento de vestir, em inglês) feminina tem lançamento marcado para o dia 29 de julho.

“Ter a minha marca própria é um sonho antigo. A Pisci não é só a concretização desse sonho, mas a tradução do meu estilo de vida, do que amo, do que sempre busquei e acreditei”, empolga-se ela, em entrevista exclusiva à IstoÉ Gente.

Mais do que uma linha de roupas esportivas, a Pisci é um movimento que quer transformar a vida das mulheres. Seja na academia, em casa ou nas ruas, a marca traz leveza à mente, alegria ao coração e promove o autocuidado.

A Pisci nasceu da combinação das experiências e paixões de Carol e Juliana. Carol sempre quis uma linha que oferecesse estilo, conforto e qualidade. Juliana, com sua experiência em grandes empresas de varejo, viu a chance de criar uma marca que representasse transformação e bem-estar.

“Esse projeto reflete muito a forma como vivo. Até porque estar em constante movimento é algo que recarrega a minha alma, minha mente, meu corpo… isso é vida”, define.

As vendas serão feitas online, permitindo que mulheres de todo o Brasil acessem as peças. O Instagram da marca (@piscioficial) já está ativo, com postagens de spoiler que prometem grandes novidades nos próximos dias. As publicações mais completas estão previstas para o fim desta semana ou início da próxima.

O conceito é mais do que roupas; é um convite para o autocuidado e bem-estar. Com tecidos tecnológicos e cores versáteis, a Pisci promete transformar o exercício em um momento especial.

“Todo dia é dia de tomar decisões”, garante ela, que também destaca o ponto positivo do desafio. “Tem o lado lúdico, que, por sinal, eu amo. Afinal de contas, é uma delícia criar, escolher os tecidos e idealizar uma coleção. Tem sido incrível”, pondera.

Carol, por fim, resume estar vivendo um “mix de emoções”. “Bate aquele super frio na barriga, sabe? Mas vamos com esse frio mesmo. Vem, Pisci”, conclui.

Fique de olho no lançamento, siga @piscioficial no Instagram, e junte-se a esse movimento que transforma.

